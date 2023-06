Le Nasdaq rachète Adenza pour 10,5 milliards de dollars

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'acquisition devrait renforcer la croissance et les marges de l'opérateur boursier, mais avoir aussi un impact relutif sur son bénéfice par action ajusté d'ici la fin de la deuxième année après la finalisation de l'opération.

Adenza devrait générer environ 590 millions de dollars de revenus en 2023, une croissance organique des revenus d'environ 15 %, une croissance annuelle des revenus récurrents de 18 % et une marge d'Ebitda ajusté de 58 %.

(AOF) - Le Nasdaq a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif en vue de l'acquisition d'Adenza, fournisseur de logiciels de gestion des risques et de réglementation pour le secteur des services financiers, auprès de Thoma Bravo, société d'investissement de premier plan dans le domaine des logiciels, pour un montant de 10,5 milliards de dollars en numéraire et en actions ordinaires.

