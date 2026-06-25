Le Nasdaq et le S&P clôturent en baisse, les reculs des géants technologiques l'emportant sur les perspectives optimistes pour le secteur des semi-conducteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les puces mémoire s'envolent alors que les résultats de Micron laissent entrevoir une forte demande

* Apple recule après avoir annoncé des hausses de prix

* Les chiffres définitifs du PIB du premier trimestre s'établissent à 2,1 %, un niveau supérieur aux estimations précédentes

(Le point à la clôture) par Abigail Summerville, Twesha Dikshit et Joel Jose

Le Nasdaq et le S&P ont clôturé en baisse jeudi , plombés par les pertes des valeurs des géants de la tech, tandis que le Dow Jones a terminé en hausse, les investisseurs assimilant les nouvelles données économiques.

Les valeurs technologiques ont effacé leurs gains initiaux pour reculer, pesant sur le Nasdaq, les investisseurs s'inquiétant des dépenses des hyperscalers en matière d'intelligence artificielle et de la question de savoir qui en fera les frais. Ces craintes ont pris le pas sur les signaux optimistes concernant la demande en IA émis par Micron MU.O et Qualcomm QCOM.O .

Le Nasdaq s’apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025.

Apple AAPL.O a chuté après avoir augmenté les prix de ses iPad et MacBook pour faire face à la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage. Les actions de Nvidia NVDA.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O étaient également en baisse.

Micron a quant à lui bondi après avoir publié des résultats et des prévisions supérieurs aux estimations de Wall Street. Toutefois, les inquiétudes concernant les dépenses financées par l’endettement des hyperscalers et les craintes d’un resserrement monétaire de la Réserve fédérale ont continué de peser sur le marché cette semaine.

« Le marché a pris conscience que les résultats et le chiffre d’affaires exceptionnels d’une entreprise signifient que quelqu’un d’autre en paie le prix à terme », a déclaré Carol Schleif, directrice des investissements chez BMO Family Office. « Pour que Micron génère ce niveau de bénéfices et de chiffre d’affaires, c’est au détriment de quelqu’un d’autre. »

Le fabricant de puces mémoire Sandisk SNDK.O a également bondi. Qualcomm, Western Digital WDC.O et Seagate Technology

STX.O ont tous enregistré une forte hausse.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 1,05 point, soit 0,01 %, pour clôturer à 7 357,17 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 120,07 points, soit 0,47 %, à 25 356,57. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 87,33 points, soit 0,17 %, pour atteindre 51 936,23.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé et s’apprêtait à enregistrer son meilleur trimestre de son histoire, selon les données de LSEG.

Le ministère américain du Commerce a publié jeudi une série de données.

L'inflation américaine a encore augmenté en mai, dépassant les 4,0 % pour la première fois en trois ans en raison de la hausse des prix de l'énergie, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale à relever ses taux d'intérêt.

Face à la montée des pressions sur les prix, les opérateurs s'attendent à ce que la Fed relève ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base avant la fin de l'année, selon les données de LSEG.

Les chiffres définitifs du PIB du premier trimestre ont montré que l’économie avait progressé de 2,1 %, contre une estimation précédente de 1,6 %. Parallèlement, les chiffres des demandes d’allocations chômage ont révélé une baisse plus importante que prévu du nombre d’Américains sollicitant ces prestations.

« L’ inflation est arrivée à un niveau modérément élevé, comme on s’y attendait, mais sans être excessive », a déclaré M. Schleif. « On peut supposer qu’avec la baisse des cours du pétrole, l’ continuera de se modérer quelque peu à l’approche de l’été et de l’automne. »

Les cours du pétrole sont passés cette semaine sous les niveaux d’avant-guerre.

Parmi les autres titres en vue, l’ TECH.O de Bio-Techne Corp a bondi après que l’allemand Merck KGaA MRCG.DE a accepté d’acquérir la société de biotechnologie pour 73 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur d’entreprise totale d’environ 11,3 milliards de dollars.