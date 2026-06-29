Le Nasdaq et le NYSE sonneront la cloche d'ouverture depuis le Bureau ovale à l'occasion du lancement des comptes Trump, a déclaré Hassett à CNBC

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Le Nasdaq et la Bourse de New York (NYSE) sonneront ensemble pour la première fois la cloche d’ouverture depuis le Bureau ovale afin de lancer, la semaine prochaine, le programme d’investissement pour les enfants soutenu par le gouvernement et tant vanté par Trump, a déclaré lundi Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche.

“Nous organisons une grande cérémonie d’ouverture de la séance la semaine prochaine. Ils font cela pour promouvoir ces comptes et s’assurer que tout le monde sache qu’il est temps d’ouvrir un compte pour son enfant, même s’il ne naît pas cette année”, a déclaré Hassett à CNBC lors d’une interview.

Le président américain Donald Trump a dévoilé en début d’année les comptes Trump , un nouveau dispositif d’investissement à imposition différée destiné aux citoyens américains de moins de 18 ans, dont le lancement officiel est prévu le 4 juillet.

Dans le cadre de ce dispositif, le Trésor américain versera 1.000 dollars à titre de capital de départ sur un compte d’investissement pour chaque enfant disposant d’un numéro de sécurité sociale valide et né entre 2025 et 2028.

Le Nasdaq et la Bourse de New York n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.