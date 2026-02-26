Le Nasdaq entraîne Wall Street dans sa chute, alors que le rallye technologique s'essouffle et que les résultats de Nvidia sont décevants

Indices en baisse: Dow 0,23%, S&P 500 0,87%, Nasdaq 1,5%

Trade Desk plonge après des prévisions de revenus inférieures aux estimations pour le 1er trimestre

J.M. Smucker bondit suite à un résultat positif au 3ème trimestre et à un accord avec Elliott

(Mise à jour avec les niveaux de transactions de l'après-midi) par Ragini Mathur et Shashwat Chauhan

Le Nasdaq a enregistré des pertes jeudi, alors que le récent rallye des valeurs technologiques s'est essoufflé, les résultats exceptionnels de Nvidia n'ayant pas enthousiasmé les investisseurs et ravivant les inquiétudes sur le commerce de l'intelligence artificielle.

L'entreprise phare de l'IA NVDA.O a chuté de 4,5 % malgré des résultats meilleurs que prévu pour le trimestre de janvier et des prévisions de revenus optimistes pour le trimestre en cours.

"La réaction est un peu surprenante et s'inscrit dans la continuité de ce que nous considérons comme le principal problème: les valorisations", a déclaré Jake Johnston, gestionnaire de portefeuille chez Advisors Asset Management.

"Nous constatons que la prime technologique semble sortir du marché et cela est dû en grande partie au fait que beaucoup de ces noms ont été évalués à la perfection, peut-être même un peu trop."

L'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX a chuté de 3,4% après avoir atteint un niveau record lors de la séance précédente, sur le point de briser une série de 10 semaines de gains, si les pertes se maintiennent.

La plupart des mégacapitalisations et des valeurs de croissance ont baissé, Alphabet GOOGL.O et Amazon.com AMZN.O perdant plus de 1% chacun.

Pendant ce temps, l'indice S&P 500 des logiciels et services

.SPLRCIS a gagné 0,7 %, rebondissant après une récente déroute, Salesforce CRM.N ayant grimpé de 2 % en dépit d'un chiffre d'affaires modéré prévu pour son exercice 2027.

Les secteurs des logiciels, du courtage financier, de l'analyse de données et des services juridiques, des services immobiliers et du transport routier ont enregistré de lourdes pertes en début d'année en raison des craintes de perturbation liées à l'IA.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont clôturé à des plus hauts de deux semaines mercredi, alimentés par un rallye des valeurs technologiques lourdes.

A 11h48, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 112,27 points, soit 0,23%, à 49 369,88, le S&P 500 .SPX a perdu 60,76 points, soit 0,87%, à 6 885,05 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 355,32 points, soit 1,53%, à 22 796,76.

L'indice des technologies de l'information .SPLRCT et l'indice des services de communication .SPLRCL ont été les plus fortes baisses parmi les 11 principaux secteurs du S&P.

Le secteur financier .SPSY a gagné 0,8%, ce qui a permis de compenser certaines pertes.

Les grandes banques, dont Morgan Stanley MS.N , Goldman Sachs GS.N et Citigroup C.N ont progressé de près de 1% chacune.

Les investisseurs ont également suivi le dernier cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran à Genève visant à résoudre leur différend nucléaire de longue date et à éviter de nouvelles frappes sur l'Iran.

Les prix du pétrole brut ont inversé leurs baisses initiales et ont augmenté de plus de 1%, l'indice des valeurs énergétiques

.SPNY augmentant de 0,9%.

Le mois de février a été agité, les principaux indices américains oscillant entre gains et pertes, le sentiment à l'égard de l'intelligence artificielle et des valeurs technologiques ayant vacillé, les investisseurs s'inquiétant des retombées des dépenses massives prévues en matière d'intelligence artificielle.

Parmi les autres valeurs, Trade Desk TTD.O a chuté de 5 % après que l'entreprise de technologie publicitaire a prévu des revenus du premier trimestre inférieurs aux estimations, dans un contexte de pression croissante de la part de rivaux plus importants.

J.M. Smucker SJM.N a bondi de 6 % après que le fabricant d'Uncrustables ait dépassé les attentes pour le troisième trimestre et nommé deux administrateurs à son conseil d'administration dans le cadre d'un accord avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

C3.ai AI.N a chuté de 20% après que le fournisseur de logiciels ait prévu des ventes inférieures aux estimations pour le trimestre en cours et qu'il ait annoncé une réduction de 26% de sa main-d'œuvre mondiale.

Celsius Holding CELH.O a bondi de 7,3 % après que le fabricant de boissons énergisantes ait annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,04 contre 1 sur le NYSE et de 1,39 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 32 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 68 nouveaux sommets et 65 nouveaux creux.