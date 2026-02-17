Le Nasdaq en tête des baisses à Wall Street après un long week-end

Les actions américaines sont en baisse en début de séance; le Nasdaq perd ~1%

Les matériaux sont en tête des baisses de l'indice S&P 500; les services publics sont en tête des hausses

L'indice Euro STOXX 600 est en hausse de 0,1%

Hausse du dollar; baisse du brut de >1%; baisse de l'or de >2%; baisse du bitcoin de ~3%

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en baisse à ~4,04%

LE NASDAQ EST EN TÊTE DES BAISSES À WALL STREET APRÈS UN LONG WEEK-END

Le Nasdaq .IXIC est en tête des baisses des principaux indices à Wall Street mardi, après un long week-end de vacances, les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle étant toujours d'actualité.

Alors que les inquiétudes concernant les perturbations liées à l'intelligence artificielle persistent, les investisseurs digèrent également la présentation par Alibaba, lundi, d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle, Qwen 3.5, conçu pour exécuter de manière autonome des tâches complexes.

Les investisseurs suivent également les négociations entre Washington et Téhéran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré que l'Iran et les États-Unis étaient parvenus à un accord sur les principaux "principes directeurs" lors d'une deuxième série de discussions indirectes sur leur différend nucléaire mardi, mais cela ne signifie pas qu'un accord est imminent.

Les actions du secteur de l'énergie .SPNY sont en baisse tout comme les prix du pétrole, tandis que le secteur des matériaux .SPLRCM est celui qui a le plus baissé parmi les principaux secteurs de l'indice S&P 500 .SPX . D'autres rapports sur les bénéfices sont attendus cette semaine, notamment celui du distributeur Walmart WMT.O , bien que la saison des rapports sur le quatrième trimestre soit en train de s'achever.

Voici l'aperçu du marché en début de séance:

(Caroline Valetkevitch)

