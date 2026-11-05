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Le Nasdaq devrait confirmer une correction alors que les inquiétudes concernant les dépenses liées à l'IA s'intensifient
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 16:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification du code de référencement des médias: USA-STOCKS/CORRECTION au lieu de US-STOCKS/; ajout de contexte, mise à jour des cours)

par Utkarsh Hathi et Johann M Cherian

Le Nasdaq a chuté de plus de 10 % par rapport à son plus haut historique atteint jeudi, en passe de confirmer une correction, alors que les inquiétudes liées aux dépenses massives dans l'intelligence artificielle et à la surveillance accrue de l'expansion des centres de données ont ébranlé les valeurs technologiques.

L'indice Nasdaq Composite .IXIC , fortement orienté vers les technologies, a chuté de près de 4 % à 24.712,60 points, soit plus de 10 % en dessous de son plus haut historique de clôture de 27.599,89 points atteint le 6 octobre.

La chute de jeudi a effacé les gains enregistrés lors de la séance précédente, après que les démocrates ont remporté la majorité aux deux chambres du Congrès, les investisseurs évaluant la perspective d’une surveillance accrue du développement des infrastructures d’IA.

“Le passage d’un contrôle total et unifié par un parti à un contrôle total et unifié par un autre parti peut également être source d’une part non négligeable d’incertitude, de discontinuité et de changement brusque de politique”, a déclaré Sameer Samana, stratège senior des marchés mondiaux au Wells Fargo Investment Institute.

“Lorsqu’il est apparu que les démocrates allaient remporter des majorités significatives tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat, nous avons pensé que cela conduirait, à tout le moins, les marchés à marquer une petite pause.”

Une baisse de 10 % par rapport au dernier record de clôture est généralement considérée comme une correction. Cela marquerait la deuxième correction du Nasdaq cette année.

Le sentiment à l’égard des valeurs liées à l’IA s’est détérioré ces dernières semaines, le Nasdaq ayant perdu plus de 2.500 milliards de dollars de capitalisation boursière en octobre. Plusieurs grandes entreprises technologiques font appel aux marchés obligataires pour financer des investissements prévus de plusieurs milliards de dollars dans des centres de données, des puces électroniques et d’autres infrastructures nécessaires au développement de l’IA.

Les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur la rapidité avec laquelle ces investissements se traduiront par des bénéfices, d’autant plus que les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient et les craintes d’une inflation prolongée ont maintenu les coûts d’emprunt à un niveau élevé.

Les résultats publiés le mois dernier par les géants de l’Internet Alphabet GOOGL.O et Meta META.O n’ont pas réussi à rassurer les investisseurs quant au retour sur investissement des dépenses consacrées à l’IA, ce qui a contribué à une vague de ventes généralisée sur les titres liés à l’IA.

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