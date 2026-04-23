Le Nasdaq dépasse les estimations de bénéfices de Wall Street grâce à l'essor des échanges dans un contexte de volatilité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du paragraphe 1 avec des estimations de bénéfices) par Pritam Biswas et Prakhar Srivastava

L'opérateur boursier Nasdaq NDAQ.O a battu les estimations de bénéfices pour le premier trimestre jeudi, bénéficiant de volumes d'échanges plus élevés alors que les investisseurs **se sont empressés** de rééquilibrer leurs portefeuilles dans un environnement macroéconomique incertain.

Les actions liées à l'intelligence artificielle ont suscité l'intérêt des investisseurs dès le début de l'année, mais les inquiétudes concernant une bulle potentielle dans le secteur ont entraîné les marchés dans la direction opposée, laissant la bourse à forte composante technologique mitigée et poussant les volumes d'échange à la hausse.

Les effets de l'escalade au Moyen-Orient se sont également répercutés sur les marchés à la fin du trimestre, les fluctuations de prix obligeant les investisseurs à réorganiser leurs portefeuilles pour couvrir les pertes.

La volatilité des marchés profite aux bourses, car elle fait augmenter les volumes de transactions, ce qui contribue directement à leur chiffre d'affaires.

L'indice de référence S&P 500 a perdu 4,6 % au cours du trimestre.

Le chiffre d'affaires des services de marché de la société ‍**provenant des transactions** a augmenté de 13 % pour atteindre 317 millions de dollars au cours du trimestre rapporté, aidé par des volumes records d'actions au comptant et d'options sur actions aux États-Unis.

"Le Nasdaq a connu l'un des meilleurs débuts d'année de son histoire, avec une croissance généralisée dans ses trois divisions", a déclaré Adena Friedman, **directrice générale** du Nasdaq, dans un communiqué.

LA DIVERSIFICATION ET LES COTATIONS FAVORISENT LES BÉNÉFICES

Le chiffre d'affaires de l'unité de technologie financière de la société a augmenté de 20 %, tandis que celui de **son activité d'indices** a bondi de 14 %.

Le Nasdaq a élargi son champ d'action aux technologies financières et aux logiciels, créant ainsi des sources de revenus prévisibles et récurrentes moins exposées aux fluctuations du marché.

Le nombre total de nouvelles inscriptions a augmenté de 3,5 % au premier trimestre, contre 170 un an plus tôt, ce qui a fait grimper de 11,5 % le chiffre d'affaires des services de données et d'inscription de la société.

Cette performance **a contrasté** avec la volatilité du marché des offres publiques initiales au cours des trois premiers mois de l'année. Plusieurs entreprises ont retardé leur introduction en bourse pour faire face à la tempête qui sévissait sur les places boursières. Les analystes et les banquiers avaient annoncé que 2026 serait l'année du retour du marché des introductions en bourse.

La société a déclaré un bénéfice net de 519 millions de dollars, soit 91 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 395 millions de dollars, soit 68 cents, un an plus tôt.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 96 cents par action, dépassant les estimations de 93 cents, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société, qui ont perdu environ 11 % jusqu'à présent en 2026, étaient en hausse de 1 % dans les échanges avant la cloche. Elles ont sous-performé la plupart des grandes bourses du pays.

La bourse de produits dérivés CME Group CME.O a fait état d'une hausse de ses bénéfices au premier trimestre mercredi, également aidée par la demande de couverture qui a stimulé les volumes quotidiens moyens dans ses six catégories d'actifs.

Intercontinental Exchange ICE.N , société mère du New York Stock Exchange, devrait publier ses résultats trimestriels la semaine prochaine.