Le Nasdaq chute alors que l'UE ouvre une enquête antitrust sur les opérateurs boursiers Nasdaq et Deutsche Boerse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

6 novembre - ** Les actions de l'opérateur boursier Nasdaq NDAQ.O chutent de 1,5 % à 84,28 $ avant bourse

** La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust contre les sociétés boursières Deutsche Boerse

DB1Gn.DE et Nasdaq NDAQ.O , les soupçonnant d'avoir enfreint les règles de concurrence de l'UE

** Les entités de la Deutsche Boerse et du Nasdaq pourraient avoir conclu des accords ou s'être livrées à des pratiques concertées en vue de ne pas se faire concurrence dans l'Espace économique européen", a déclaré la Commission européenne

** Le porte-parole du NDAQ déclare que la coopération historique avec la Deutsche Boerse "était légale"

** La décision de la Commission européenne est une étape procédurale qui n'implique aucune conclusion d'acte répréhensible ou de violation du droit de la concurrence. Nasdaq s'engage de manière constructive avec la Commission européenne", déclare le porte-parole de NDAQ

** L'année dernière, la Commission européenne a mené une inspection dans les bureaux de Nasdaq Stockholm pour vérifier s'il n'y avait pas eu d'infraction à la réglementation antitrust

** À la dernière clôture, l'action NDAQ a progressé de 10,7 % depuis le début de l'année