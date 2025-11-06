 Aller au contenu principal
Le Nasdaq chute alors que l'UE ouvre une enquête antitrust contre Nasdaq et Deutsche Boerse
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 12:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de l'opérateur boursier Nasdaq

NDAQ.O chutent de 1,9 % à 84,01 $ avant la mise sur le marché ** La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust contre les sociétés boursières Deutsche Boerse

DB1Gn.DE et Nasdaq NDAQ.O , les soupçonnant d'avoir enfreint les règles de concurrence de l'UE

** "Les entités de la Deutsche Boerse et du Nasdaq pourraient avoir conclu des accords ou des pratiques concertées pour ne pas se faire concurrence dans l'Espace économique européen", a déclaré la Commission européenne

** NDAQ n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters ** L'année dernière, la Commission européenne avait mené une inspection dans les bureaux de Nasdaq Stockholm pour d'éventuelles infractions à la réglementation antitrust

** A la dernière clôture, l'action NDAQ a progressé de 10,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DEUTSCHE BOERSE
212,000 EUR XETRA -3,59%
NASDAQ
85,5600 USD NASDAQ -0,36%
