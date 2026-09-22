Le Nasdaq atteint un nouveau record intrajournalier, les valeurs liées à l'IA en forte hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le point sur les cours de l'après-midi)

* Le pétrole oscille autour des 100 dollars

* Les valeurs du secteur des logiciels reculent alors que l'agent Muse AI intensifie la concurrence

* S&P 500 +0,04%, Nasdaq +0,38%, Dow -0,35%

par Noel Randewich et Johann M Cherian

Le Nasdaq a progressé mardi, atteignant un plus haut historique intrajournalier grâce à la bonne performance de Micron Technology et d’autres titres liés à l’IA, tandis que le S&P 500 est resté pratiquement inchangé, à deux doigts d’un record historique, alors que les cours du pétrole oscillaient autour de 100 dollars le baril.

Les valeurs des fabricants de puces ont consolidé leurs gains récents, tandis que les actions des éditeurs de logiciels grand public ont perdu du terrain. Les investisseurs se sont concentrés sur l'accueil très favorable réservé à l'assistant IA de Meta Platforms, lancé en début de mois et capable d'envoyer des e-mails et d'effectuer des transactions pour le compte d'un utilisateur.

Le succès de cet assistant IA, baptisé Muse, a alimenté la hausse des valeurs des semi-conducteurs liées à l’IA ces derniers jours. Certains craignent toutefois qu’il ne fasse concurrence aux détaillants, aux courtiers en ligne et à d’autres entreprises grand public. Lundi, Amazon AMZN.O a bloqué l’accès de cet assistant à sa plateforme pour effectuer des achats.

“De nombreuses valeurs technologiques sont en baisse aujourd’hui en raison de craintes, diverses ou similaires, liées à Muse”, a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management. “Les gens craignent que Muse ne soit utilisé pour gérer vos contrats d’assurance, réserver vos voyages et rechercher des articles à acheter.”

Uber Technologies UBER.N et Lyft LYFT.O ont reculé d’environ 1%, tandis qu’Expedia EXPE.O a chuté de 4% et Charles Schwab SCHW.N a perdu 5,5%.

Micron MU.O a progressé de 3,9%, tandis que Sandisk

SNDK.O a bondi de 7,2%.

Les cours du pétrole ont fluctué autour de 100 dollars le baril, tandis que le rendement de l'obligation d'État américaine de référence à 10 ans US10YT=RR oscillait autour de 4,97% après que le président américain Donald Trump a averti, dans un discours prononcé devant l'Assemblée générale des Nations unies , qu'il pourrait "anéantir la République islamique" si aucun accord n'était conclu pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

Les investisseurs se sont également intéressés au sommet américano-chinois de jeudi, les opérateurs spéculant sur une possible prolongation de la trêve commerciale avec Pékin et sur la possibilité que les discussions abordent la réglementation de l’intelligence artificielle.

“Ce que les gens attendent, c’est au moins le début d’un dialogue qui permettrait peut-être d’élaborer une sorte de cadre mondial, plutôt que de se battre les uns contre les autres et de se livrer à cette course effrénée”, a déclaré Joe Saluzzi, responsable de la recherche sur la structure des marchés boursiers chez Themis Trading.

Le S&P 500 a progressé de 0,04% à 7 767,88 points.

Le Nasdaq a gagné 0,38% à 27 225,39 points. Au cours de la séance, il a dépassé son record intrajournalier du 1er juin.

Le Dow Jones Industrial Average reculait de 0,35% à 51 868,18 points.

Le S&P 500 se situait à moins de 0,5% de son plus haut niveau de clôture historique atteint le 13 août.

Le S&P 500 se négocie à un peu moins de 19 fois les bénéfices attendus, sa valorisation la plus faible depuis 2023, selon les données de LSEG. Les poids lourds du secteur de l'IA sont en grande partie responsables de la récente hausse des prévisions de bénéfices.

JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N ont tous deux reculé de plus de 3% mardi.

Six des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par celui des matériaux .SPLRCM , en hausse de 1,76%, suivi par celui des biens de consommation de base .SPLRCS , qui a gagné 1,15%.

La présidente de la Réserve fédérale de Boston, Susan Collins , a déclaré qu’elle soutenait la hausse des taux d’intérêt décidée la semaine dernière par la banque centrale, invoquantles risques d’inflation.

Le président de la Fed de New York, John Williams , a déclaré que le dispositif mis en place par la Fed pour contrôler les taux à court terme s’était révélé efficace pour soutenir les marchés financiers.

Les traders estiment à 53% la probabilité que la banque centrale relève ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base en octobre, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,1 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré huit nouveaux plus hauts et 11 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 40 nouveaux plus hauts et 90 nouveaux plus bas.