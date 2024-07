Et Christophe Boucher de conclure : " La solidité du marché du travail et l'absence de signes d'effondrement économique à l'horizon donnent à la BCE une grande marge de manœuvre pour attendre confortablement (...). Selon nous, le mot d'ordre de la réunion sera la prudence. Si, à la fin, les attentes du marché indiquent toujours une ou deux baisses de taux pour 2024, ce sera un succès pour la BCE".

(AOF) - "La BCE devrait laisser ses taux inchangés lors de sa réunion demain", plaide Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions. Selon lui, "il ne semble pas y avoir de consensus sur la voie à suivre pour réduire les taux au sein de la banque centrale européenne". Cette dernière, soutient-il, "doit faire face à des données économiques volatiles, à une reprise lente et à un taux d'inflation qui diminue mais reste relativement stable, en particulier dans le secteur des services".

"Le mot d'ordre de la réunion de la BCE sera la prudence" (ABN Amro IS)

