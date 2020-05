Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le moral des exportateurs allemands se redresse légèrement - Ifo Reuters • 26/05/2020 à 07:43









BERLIN, 26 mai (Reuters) - Le moral des exportateurs allemands mesuré par l'institut Ifo s'est légèrement redressé en mai après un mois d'avril "catastrophique" du fait des mesures de confinement prises pour endiguer la propagation du coronavirus. L'indice mensuel Ifo publié mardi montre cependant que la plupart des secteurs anticipent un nouveau recul des exportations. "La quasi-totalité des secteurs s'attendent toujours à de nouveaux reculs, mais moindres que dans lors du mois écoulé", note l'institut munichois. L'indice Ifo des exportations, mesuré à partir d'un échantillon de 2.300 industriels, ressort pour le mois de mai à -26,9 après -50,2 en avril. (Douglas Busvine version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

