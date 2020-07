Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le moral des exportateurs allemands se redresse en juillet - Ifo Reuters • 28/07/2020 à 07:48









BERLIN, 28 juillet (Reuters) - Le moral des exportateurs allemands s'est amélioré en juillet, en augmentant de 6,9 points après un repli de 2,2 points le mois précédent, à la faveur de la reprise économique dans de nombreux pays, a annoncé mardi l'institut Ifo. "Un optimisme prudent se répand au sein des exportateurs allemands", écrit l'Ifo, ajoutant que le secteur automobile, qui a traversé des mois très difficiles, est l'un des principaux bénéficiaires de ce regain d'optimisme. (Michelle Martin; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.