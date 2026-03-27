Le moral des consommateurs américains tombe à son plus bas niveau depuis trois mois en mars

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Le moral des consommateurs américains est tombé à son plus bas niveau depuis trois mois en mars, alors que la guerre au Moyen-Orient a fait grimper les prix du pétrole et a déclenché la volatilité sur les marchés financiers, suscitant des inquiétudes sur les perspectives de l'économie, selon une enquête réalisée vendredi.

L'enquête sur les consommateurs de l'Université du Michigan a indiqué que l'indice du sentiment des consommateurs avait chuté à 53,3 ce mois-ci, soit le niveau le plus bas depuis décembre, contre 55,5 précédemment. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de l'indice à 54,0. Il était de 56,6 en février.

"Les consommateurs ayant des revenus moyens et élevés et un patrimoine boursier, touchés par l'escalade des prix de l'essence et la volatilité des marchés financiers dans le sillage du conflit iranien, ont enregistré des baisses de moral particulièrement importantes", a déclaré Joanne Hsu, directrice de l'enquête sur les consommateurs.

Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 30 % depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran à la fin du mois de février, plongeant le Moyen-Orient dans la tourmente.

Les prix de détail de l'essence ont bondi de 1 dollar à 3,98 dollars le gallon, selon les données de l'association de défense des automobilistes AAA. La flambée des prix du pétrole a également provoqué une chute des marchés boursiers, ce qui, selon les économistes, risque de saper les dépenses de consommation.

La mesure des attentes des consommateurs en matière d'inflation pour l'année à venir a bondi à 3,8 % ce mois-ci, contre 3,4 % précédemment et en février.Les attentes des consommateursen matière d'inflation pour les cinq prochaines années sont passées de 3,3 % le mois dernier à 3,2 %.