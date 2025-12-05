 Aller au contenu principal
Le moral des consommateurs américains s'améliore début décembre
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 16:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le moral des consommateurs américains s'est amélioré début décembre, mais les inquiétudes concernant les prix élevés et le marché du travail ont persisté, selon une enquête réalisée vendredi. L'enquête de l'Université du Michigan sur les consommateurs a indiqué que l'indice du sentiment des consommateurs avait augmenté à 53,3 ce mois-ci par rapport à une lecture finale de 51,0 en novembre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de l'indice à 52.

"Les consommateurs constatent des améliorations modestes par rapport à novembre sur quelques aspects, mais la teneur générale des opinions est globalement sombre, les consommateurs continuant à citer le fardeau des prix élevés", a déclaré Joanne Hsu, directrice de l'enquête sur les consommateurs, dans un communiqué. "De même, les attentes concernant le marché du travail se sont légèrement améliorées mais sont restées relativement sombres." La mesure des attentes des consommateurs en matière d'inflation pour l'année à venir a diminué à 4,1 % ce mois-ci, contre 4,5 % en novembre. Les attentes des consommateurs pour l'inflation au cours des cinq prochaines années ont diminué à 3,2 % contre 3,4 % le mois dernier.

