Le moral des consommateurs américains baisse au début du mois de mars en raison de la guerre au Moyen-Orient

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Le moral des consommateurs américains a baissé au début du mois de mars en raison de la guerre au Moyen-Orient qui a fait grimper les prix de l'essence et de l'inquiétude des ménages concernant leurs finances personnelles, selon une enquête réalisée vendredi.

Les enquêtes auprès des consommateurs de l'Université du Michigan ont indiqué que l'indice du sentiment des consommateurs était tombé à 55,5 ce mois-ci, après une lecture finale de 56,6 en février. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de l'indice à 55,0.

L'enquête a été menée entre le 17 février et le 9 mars, dont la moitié environ a été réalisée après le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Le conflit a fait grimper les prix du pétrole. Les prix de l'essence ont grimpé de plus de 21 % pour atteindre 3,63 dollars le gallon depuis le début de la guerre, selon les données de l'association de défense des automobilistes AAA.

"Les entretiens réalisés avant l'action militaire en Iran ont montré une amélioration du sentiment par rapport au mois dernier, mais les résultats plus faibles observés au cours des neuf jours qui ont suivi ont complètement effacé ces gains initiaux", a déclaré Joanne Hsu, directrice des Enquêtes auprès des consommateurs. "Un large éventail de consommateurs, quel que soit leur revenu, leur âge ou leur appartenance politique, ont tous fait état d'une baisse de leurs attentes en matière de finances personnelles, en baisse de 7,5 % à l'échelle nationale."

La mesure des attentes des consommateurs en matière d'inflation pour l'année à venir est restée inchangée à 3,4 % ce mois-ci. Les attentes des consommateurs en matière d'inflation pour les cinq prochaines années sont passées de 3,3 % le mois dernier à 3,2 %.