Le Monte Rosa progresse grâce à un médicament pour le cœur qui s'avère prometteur lors d'un essai préliminaire
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Monte Rosa Therapeutics GLUE.O augmentent de 18,6 % à 19 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que sa pilule expérimentale, MRT-8102, a fortement réduit l'inflammation chez les personnes présentant un risque de maladie cardiaque lors d'un essai préliminaire

** Le MRT-8102 de Co a réduit le marqueur d'inflammation CRP de 85% chez les patients à haut risque, selon Co

** La CRP est liée aux maladies cardiaques; presque tous les participants ont atteint des niveaux sûrs après 4 semaines - GLUE

** La société affirme que l'étude a porté sur 24 personnes souffrant d'obésité et d'une CRP élevée; le médicament a fonctionné à toutes les doses

** La société prévoit un essai plus important sur des patients souffrant d'artères obstruées plus tard dans l'année - GLUE

** En date de la dernière clôture, l'action a augmenté de ~2% au cours de l'année écoulée

