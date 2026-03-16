Le Monte Rosa progresse grâce à l'obtention d'un nouvel essai combiné dans le traitement du cancer avancé de la prostate

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16 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Monte Rosa Therapeutics GLUE.O augmentent de 5,1 % à 16,85 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce qu'elle va lancer une étude de phase intermédiaire sur son médicament expérimental contre le cancer de la prostate MRT-2359 avec l'Erleada de Johnson & Johnson

JNJ.N

** L'essai testera la combinaison chez des hommes atteints d'un cancer de la prostate avancé qui ne répond plus à l'hormonothérapie, un stade de la maladie difficile à traiter - GLUE

** Le MRT-2359 est un médicament expérimental administré par voie orale, conçu pour décomposer une protéine qui aide les cellules cancéreuses à survivre, selon l'entreprise

** L'étude devrait commencer au troisième trimestre de 2026 et recruter jusqu'à 25 patients, le Monte Rosa menant l'essai et J&J fournissant Erleada - GLUE

** Erleada est déjà approuvé pour certains cancers de la prostate; l'étude suivra les niveaux de PSA, la taille de la tumeur et la progression de la maladie, selon l'entreprise

** Les actions ont doublé en 2025