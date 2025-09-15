Le Mont Rose monte en flèche après un accord de licence de 5,7 milliards de dollars avec Novartis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

15 septembre - ** Les actions de Monte Rosa Therapeutics

GLUE.O font un bond de 35,6 % à 6,52 $ ** L'action est prête à réaliser son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis plus de 10 mois, si les gains se maintiennent ** La société déclare avoir conclu un accord pour collaborer avec le fabricant suisse de médicaments Novartis

NOVN.S afin de développer des médicaments pour les maladies à médiation immunitaire

** L'accord comprend un paiement initial de 120 millions de dollars à Monte Rosa, la société pouvant prétendre à un total de 5,7 milliards de dollars en paiements d'étapes et d'options pour l'ensemble des programmes ** Selon Robert Driscoll, analyste chez Wedbush, l'accord représente une validation supplémentaire de la plateforme de découverte du dégradeur de colle moléculaire de Monte Rosa par un grand partenaire pharmaceutique existant

** Les actions cotées en bourse de Novartis ont baissé de 1 % à 122,81 dollars

** GLUE en baisse de 6,6 %, NVS en hausse de 26 % depuis le début del'année