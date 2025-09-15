 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Mont Rose monte en flèche après un accord de licence de 5,7 milliards de dollars avec Novartis
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

15 septembre - ** Les actions de Monte Rosa Therapeutics

GLUE.O font un bond de 35,6 % à 6,52 $ ** L'action est prête à réaliser son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis plus de 10 mois, si les gains se maintiennent ** La société déclare avoir conclu un accord pour collaborer avec le fabricant suisse de médicaments Novartis

NOVN.S afin de développer des médicaments pour les maladies à médiation immunitaire

** L'accord comprend un paiement initial de 120 millions de dollars à Monte Rosa, la société pouvant prétendre à un total de 5,7 milliards de dollars en paiements d'étapes et d'options pour l'ensemble des programmes ** Selon Robert Driscoll, analyste chez Wedbush, l'accord représente une validation supplémentaire de la plateforme de découverte du dégradeur de colle moléculaire de Monte Rosa par un grand partenaire pharmaceutique existant

** Les actions cotées en bourse de Novartis ont baissé de 1 % à 122,81 dollars

** GLUE en baisse de 6,6 %, NVS en hausse de 26 % depuis le début del'année

