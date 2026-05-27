Le modèle indien des CCG passe d'une approche axée sur les coûts à une approche axée sur les capacités, alors que l'IA et la pénurie de talents se font sentir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Chandini Monnappa

Pendant deux décennies, la domination de l'Inde dans le domaine des centres de compétences mondiaux reposait sur une formule simple: une main-d'œuvre qualifiée en nombre, à faible coût.

L'Inde est aujourd'hui la plus grande plaque tournante mondiale des centres de compétences, avec plus de 2 100 centres employant 2,36 millions de personnes et générant près de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, selon un rapport Nasscom-Zinnov de 2026, qui ajoute que « la main-d'œuvre reste la plus grande force de l'Inde ».

Les dirigeants présents au sommet Reuters à Bengaluru ont fait écho à ce point de vue, affirmant que les entreprises mondiales continuent de se développer dans le pays le plus peuplé du monde car la richesse de ses talents est difficile à égaler.

« Les entreprises n'ont pas beaucoup d'autres options », a déclaré Lalit Ahuja, directeur général d'ANSR, qui aide les entreprises internationales à créer et à gérer des centres de services mondiaux.

Mais le modèle est en train d’évoluer.

Les dirigeants affirment que les GCC ne sont plus de simples unités de soutien administratif, mais des pôles intégrés à l’image de leurs sociétés mères. Ils gèrent diverses fonctions, allant de la technologie au support produit, en passant par l’analyse et les affaires générales, et sont de plus en plus jugés sur leurs résultats plutôt que sur leurs coûts.

Dans plusieurs entreprises, les centres indiens dirigent désormais des programmes mondiaux et gèrent l’ensemble des processus, du développement de produits aux processus commerciaux et de R&D complexes. Dans certains cas, des tâches autrefois ancrées au siège sont désormais gérées et exécutées depuis l’Inde.

Puneet Chandok, responsable de Microsoft MSFT.O India, a déclaré que l'avantage concurrentiel du pays repose sur son immense infrastructure publique numérique, un vivier de 27 millions de développeurs sur GitHub et une politique d'ouverture qui permet aux entreprises de se développer rapidement.

Target TGT.N opère à Bengaluru en tant que « siège social intégré » aligné sur sa stratégie mondiale, tandis qu’IBM

IBM.N décrit ses activités en Inde comme un « macrocosme » de l’entreprise.

PRESSIONS SUR LES COÛTS ET PÉNURIE DE TALENTS

Alors que les GCC progressent dans la chaîne de valeur, la hausse des coûts et la pénurie de talents mettent ce modèle à l'épreuve.

Bengaluru, où se trouvent la plupart des GCC, est confrontée à des contraintes urbaines telles que la congestion et la hausse des coûts, ainsi qu’à une concurrence intense pour les talents.

Andrea Zimmerman, cadre chez Target, a qualifié la bataille pour les talents d’« irréelle ».

La demande en compétences en IA et en apprentissage automatique dépasse l'offre, alimentant l'inflation salariale.

John Dawber, cadre chez le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk NOVOb.CO , a déclaré que les salaires de certains postes dans le secteur technologique augmentaient de 40 % à 50 % par an, menaçant d'éroder l'avantage concurrentiel de l'Inde en termes de coûts.

« Si les coûts deviennent incontrôlables, nous commençons à perdre l’un des côtés du triangle de votre proposition de valeur », a-t-il déclaré.

Les entreprises se protègent également contre les risques.

Deena Dayalan, cadre chez Kimberly-Clark KMB.O , a évoqué une stratégie « India plus », les entreprises s'étendant vers la Pologne, les Philippines, le Brésil et le Costa Rica.

POINT D'INFLEXION

L'IA est en train de transformer le monde du travail, permettant d'augmenter la production sans augmenter les effectifs et affaiblissant le lien entre croissance et embauche, même si son adoption reste à la traîne par rapport à ses progrès rapides.

« D'ici six à douze mois, nous approcherons de ce point d'inflexion », a déclaré Ahuja.

De nombreuses entreprises réorientent leurs employés vers des postes à plus forte valeur ajoutée et investissent dans la reconversion professionnelle alors que le recrutement ralentit, bien que des lacunes en matière de données, de gouvernance, d’infrastructures et de préparation des employés continuent de retarder l’adoption de l’IA.

Pour le secteur des centres de compétences mondiaux (CCG) en Inde, cela marque un tournant, les centres axés sur l'IA prenant de l'ampleur tandis que les plus anciens sont contraints de s'adapter. La taille du pays reste un avantage, mais son avantage concurrentiel dépendra de la rapidité avec laquelle il s'adaptera à la hausse des coûts, aux contraintes d'infrastructure et à la concurrence mondiale.