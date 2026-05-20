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Le ministre sud-coréen du Travail a déclaré que Samsung Electronics et le syndicat étaient parvenus à un accord sur la répartition des bénéfices
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre sud-coréen du Travail, Kim Young-hoon, a déclaré mercredi que Samsung Electronics

005930.KS et son syndicat étaient parvenus à un accord sur la répartition des bénéfices avant de signer un accord salarial provisoire.

Cet accord salarial provisoire, dont les détails seront communiqués prochainement selon le dirigeant syndical, doit être soumis au vote des membres du syndicat.

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