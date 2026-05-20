Le ministre sud-coréen du Travail a déclaré que Samsung Electronics et le syndicat étaient parvenus à un accord sur la répartition des bénéfices

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Le ministre sud-coréen du Travail, Kim Young-hoon, a déclaré mercredi que Samsung Electronics

005930.KS et son syndicat étaient parvenus à un accord sur la répartition des bénéfices avant de signer un accord salarial provisoire.

Cet accord salarial provisoire, dont les détails seront communiqués prochainement selon le dirigeant syndical, doit être soumis au vote des membres du syndicat.