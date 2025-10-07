Le ministre péruvien vante l'intérêt de l'Arabie saoudite pour l'exploitation minière et le potentiel offshore de Chevron

Le ministre péruvien de l'énergie et des mines, Jorge Luis Montero, a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que le pays signe un protocole d'accord (MOU) avec l'Arabie saoudite en novembre pour développer des projets de lithium, de cuivre et d'autres minerais stratégiques dans le pays andin.

Dans une interview accordée à Reuters, M. Montero a également déclaré que les gisements de pétrole offshore explorés par Chevron CVX.N pourraient atteindre 250 000 à 300 000 barils par jour, voire plus.

Il a ajouté que les compagnies pétrolières nationales Petroperu PETROBC1.LM et Petroecuador devraient signer un protocole d'accord séparé le 24 octobre pour relier leurs lots de pétrole amazoniens et approvisionner la raffinerie péruvienne de Talara avec du brut équatorien.