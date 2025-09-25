Le ministre norvégien des Affaires étrangères déclare que le différend entre les États-Unis et la Norvège au sujet de la sortie de Caterpillar d'un fonds d'investissement est en train de s'apaiser

(Mise à jour avec la déclaration du ministère des affaires étrangères envoyée après la publication, paragraphes 8-9) par John Irish et Gwladys Fouche

Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, a déclaré que la querelle entre les États-Unis et la Norvège au sujet du désinvestissement du fonds souverain du pays nordique dans le fabricant américain de matériel de construction Caterpillar

CAT.N était sur le point de prendre fin.

Washington et Oslo sont en désaccord depuis la décision du fonds souverain norvégien de 2 000 milliards de dollars, le plus important au monde, de se désengager en août de Caterpillar en raison de la fourniture par l'entreprise à Israël de bulldozers utilisés dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée.

Le département d'État américain a déclaré en septembre qu'il était "très troublé" par cette décision. L'allié de Trump et sénateur républicain Lindsey Graham avait suggéré que les États-Unis imposent des droits de douane et des révocations de visas en guise de représailles.

Depuis, la situation semble s'être améliorée, selon le ministre norvégien des affaires étrangères.

"Ils ont exprimé leur malaise à ce sujet et nous avons expliqué que cette question n'était pas à l'ordre du jour du gouvernement en tant que tel", a déclaré M. Barth Eide lors d'une interview en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. "Je pense que cela a permis de régler ce cas particulier."

Il n'a pas donné plus de détails.

La Norvège a déclaré que le gouvernement n'avait pas pris la décision de se désengager de Caterpillar. Cette décision a été prise par le conseil d'administration de la banque centrale, connue sous le nom de Norges Bank, sur recommandation de l'organe de surveillance éthique du fonds, conformément aux lignes directrices décidées par le parlement.

Dans une déclaration à Reuters après la publication de l'interview, le ministère norvégien des affaires étrangères a déclaré que M. Eide n'avait pas abordé la décision de la banque centrale de se désengager de Caterpillar, mais qu'il expliquait plutôt comment le fonds gérait les désinvestissements.

"L'organisation du fonds repose sur une répartition claire des rôles entre le ministère des Finances, la Norges Bank et le Conseil d'éthique, ce qui garantit que le gouvernement n'intervient pas dans les décisions concernant les entreprises individuelles", a déclaré la porte-parole Mariken Bruusgaard Harbitz dans un communiqué.

L'organisme de surveillance éthique du fonds a déclaré que, selon son évaluation, les produits de Caterpillar, tels que les bulldozers, étaient utilisés par les autorités israéliennes "pour commettre des violations étendues et systématiques du droit humanitaire international", telles que la "destruction illégale et généralisée de biens palestiniens".

L'organisme de surveillance a déclaré que Caterpillar n'avait "mis en œuvre aucune mesure pour empêcher une telle utilisation".

Caterpillar n'a pas répondu aux demandes de commentaires. L'ambassade d'Israël à Oslo s'est refusée à tout commentaire à l'époque.

Le fonds avait vendu la totalité de sa participation dans Caterpillar au moment où il a déclaré s'être désengagé de l'entreprise. Il détenait une participation de 1,17 % d'une valeur de 2,1 milliards de dollars au 30 juin, selon les données du fonds.