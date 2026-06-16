Le ministre néerlandais des Transports défend l'autorisation accordée au système FSD de Tesla

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* Le ministre affirme que le RDW a fondé son autorisation sur des essais vérifiés de manière indépendante

* Le RDW a proposé une homologation du FSD à l'échelle de l'UE après son autorisation aux Pays-Bas le 10 avril

* Le ministre affirme que les Tesla équipées du FSD ont parcouru 24 millions de miles aux Pays-Bas sans incident notable

par Toby Sterling

Le ministre néerlandais des Transports a démenti mardi que l’influente autorité RDW se soit appuyée sur des statistiques fournies par Tesla TSLA.O pour approuver l’utilisation sur les routes néerlandaises du logiciel “Full Self Driving (supervised)” de l’entreprise. Le RDW a homologué le logiciel de Tesla TSLA.O le 10 avril, une première en Europe, estimant qu’il contribuerait positivement à la sécurité. L’agence a proposé à l'Union européenne que le FSD soit homologué pour une utilisation dans l’ensemble des 27 États membres, ce qui a conduit à des homologations préliminaires supplémentaires en Belgique, au Danemark, en Estonie et en Lituanie. Le ministre Vincent Karremans, chargé des infrastructures, a dû répondre à des questions au Parlement à la suite d’un article de Reuters selon lequel Tesla aurait présenté des statistiques de sécurité trompeuses au RDW et à d’autres agences européennes avant l’homologation.

M. Karremans a déclaré qu’il était possible de remettre en cause les statistiques présentées par Tesla, mais qu’elles n’avaient pas servi de base à l’autorisation accordée par le RDW.

“Nous avons interrogé la RDW à ce sujet, et la réponse est que ce n’était pas le cas”, a-t-il déclaré, ajoutant que l’homologation de la RDW reposait sur ses propres “essais vérifiés de manière indépendante”.

LE MINISTRE AFFIRME QU'AUCUN INCIDENT N'A ENCORE ÉTÉ SIGNALÉ

Le FSD de Tesla est un système d’aide à la conduite capable d’accélérer, de freiner et de diriger un véhicule. Les conducteurs doivent garder les yeux sur la route et rester prêts à prendre le volant.

M. Karremans a indiqué que les Tesla équipées de ce système avaient jusqu’à présent parcouru 24 millions de miles sur les routes néerlandaises “sans aucun incident notable”.

Ces chiffres correspondent globalement à une déclaration de Tesla Europe publiée le 9 juin sur X, dans laquelle l’entreprise indiquait que les voitures équipées de ce logiciel avaient ainsi parcouru 23,6 millions de kilomètres (et 15 millions de miles) aux Pays-Bas, sans aucune collision sur autoroute et avec trois collisions sur des routes secondaires. La déclaration de Tesla couvrait la période du 10 avril au 5 juin.

Le RDW n’a pas pu confirmer immédiatement le communiqué de Tesla. Il a précisé ne pas s’être appuyé sur les données fournies par Tesla dans son évaluation.

“Le RDW prend note de toutes les informations fournies par les constructeurs, mais fonde ses décisions uniquement sur une évaluation indépendante et exhaustive, conformément à la réglementation européenne”, a-t-il déclaré à Reuters dans une réponse envoyée par e-mail à ses questions.