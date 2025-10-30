Le ministre indien de la Défense doit rencontrer son homologue américain Pete Hegseth en Malaisie, selon des responsables

Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, devrait rencontrer son homologue américain Pete Hegseth en Malaisie vendredi afin d'atténuer les tensions dans les relations causées par les tarifs douaniers punitifs américains, ont déclaré deux responsables indiens, jetant les bases d'une éventuelle visite bilatérale.

Les entretiens, les premiers entre les deux hommes et se déroulant en marge de la réunion régionale des ministres de la défense de l'ANASE à Kuala Lumpur, devraient inclure un examen des projets d'achat de matériel militaire de l'Inde aux États-Unis, tels que six avions Boeing BA.N P8I pour la marine indienne, ainsi qu'un nouveau cadre de coopération entre l'Inde et les États-Unis dans le domaine de la défense, ont déclaré les responsables.

"On s'attend à ce que la réunion débouche sur des résultats positifs et ouvre la voie à une visite bilatérale, soit de Pete Hegseth en Inde, soit de Rajnath Singh à Washington", a déclaré l'un des fonctionnaires.

Les fonctionnaires ont refusé d'être nommés parce qu'ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias.

Le ministère indien de la Défense et l'ambassade des États-Unis à New Delhi n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Rajnath Singh avait prévu de rencontrer Pete Hegseth à Washington en août, mais le voyage a été annulé après que les relations ont atteint leur plus bas niveau depuis des décennies après que le président américain Donald Trump a doublé les droits de douane sur les importations indiennes à 50 % ce mois-là pour punir l'Inde d'avoir acheté du pétrole russe.

Les deux pays voient maintenant une fenêtre pour reconstruire leurs relations, car les raffineurs indiens ont réduit les importations de pétrole russe à la suite des sanctions américaines de la semaine dernière contre les deux plus grands exportateurs de brut de Moscou.

Donald Trump, qui s'est exprimé mercredi en Corée du Sud lors d'une tournée en Asie, a déclaré qu'il souhaitait conclure un accord commercial avec l'Inde.

Delhi, qui a forgé un partenariat étroit avec Washington ces dernières années, a déclaré qu'elle était injustement ciblée et que les États-Unis et leurs alliés européens continuaient à commercer avec Moscou lorsque c'était dans leur intérêt.

Rajnath Singh devrait s'exprimer lors de la réunion de l'ANASE le 1er novembre, a indiqué le ministère indien de la Défense dans un communiqué.