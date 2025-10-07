le ministre déclare qu'il n'y a pas eu de manipulation dans l'enquête sur le crash d'Air India, à la suite d'une plainte du père du pilote

Le ministre indien de l'aviation civile a nié mardi toute "manipulation" dans l'enquête officielle sur l'accident d'un avion de ligne Dreamliner d'Air India en juin, après que le père du commandant de bord se soit plaint des agissements des enquêteurs.

Il s'agit de la première réaction officielle à une plainte déposée par Pushkar Raj Sabharwal auprès d'un syndicat de pilotes le mois dernier, dans laquelle il affirme que les enquêteurs se sont rendus à son domicile et ont laissé entendre que son fils avait coupé le carburant des moteurs de l'avion après le décollage.

M. Sabharwal, âgé de 91 ans, a envoyé un courriel à la Federation of Indian Pilots (FIP) pour se plaindre de la diffusion "sélective" d'informations par les enquêteurs, qui avait donné lieu à des spéculations sur les actions de son fils décédé, le capitaine Sumeet Sabharwal.

"Il n'y a pas de manipulation ni d'affaires louches dans l'enquête", a déclaré le ministre de l'aviation civile, Ram Mohan Naidu, à la chaîne de télévision India Today.

"Il s'agit d'un processus très propre et très approfondi que nous suivons conformément aux règles établies, et nous allons donc veiller à ce que cet engagement soit maintenu", a-t-il déclaré dans une interview, lorsqu'on lui a demandé s'il avait des garanties pour M. Sabharwal.

Le vol 171 d'Air India s'est écrasé quelques instants après son décollage d'Ahmedabad en juin, tuant 260 personnes.

Un rapport d'enquête préliminaire du Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation (Aircraft Accident Investigation Bureau) (AAIB) a montré que les interrupteurs du moteur à carburant de l'avion avaient presque simultanément basculé de la position "marche" à la position "arrêt" juste après le décollage.

Une source informée de l'évaluation préliminaire des éléments de preuve par les autorités américaines en juillet a déclaré à Reuters que l'enregistrement du dialogue entre les deux pilotes dans le cockpit confirmait que le capitaine Sabharwal avait coupé l'arrivée de carburant aux moteurs.

Pushkar Raj Sabharwal et la FIP n'ont pas répondu immédiatement aux courriels demandant des commentaires.

En août, Pushkar Raj Sabharwal a adressé une lettre distincte au ministère, dans laquelle il demandait au gouvernement indien d'ouvrir une enquête complémentaire sur l'accident mortel. Entre-temps, la Cour suprême de l'Inde a demandé à au gouvernement de répondre à une demande d'enquête indépendante sur l'accident.

Reuters a rapporté mardi que l'Inde a demandé plus d'informations à Boeing après qu'un système d'alimentation électrique d'urgence se soit déclenché de manière inattendue sur un autre avion de ligne 787 Dreamliner d'Air India samedi.