Le ministre de l'énergie déclare que la société pétrolière serbe NIS, sanctionnée par les États-Unis, dispose de trois mois pour trouver un acquéreur

Gazprom Neft et Gazprom détiennent ensemble la majorité des parts de NIS

Les États-Unis donnent aux propriétaires de NIS trois mois pour chercher un acheteur, selon la ministre

Les opérations de NIS menacées par l'arrêt des paiements des banques

La Serbie a obtenu une licence de trois mois de la part des États-Unis pour essayer de trouver un acquéreur pour sa compagnie pétrolière NIS, détenue par la Russie, qui fait l'objet de sanctions menaçant l'approvisionnement en carburant avant l'hiver, a déclaré samedi la ministre de l'énergie, Dubravka Djedovic-Handanovic.

La Serbiea déclaré cette semaine que les sociétés russes Gazprom Neft SIBN.MM et Gazprom GAZP.MM - qui détiennent ensemble une participation majoritaire de 56 % dans l'unique raffineur de pétrole du pays NIIS.BEL - avaient envoyé une demande à l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain (OFAC), indiquant qu'elles étaient prêtes à céder le contrôle de la société à une tierce partie.

L'OFAC a initialement imposé des sanctions au secteur pétrolier russe, y compris à Gazprom GAZP.MM , en janvier, mais pour NIS, elles ont été reportées à plusieurs reprises et sont finalement entrées en vigueur le 8 octobre.

Le département du Trésor américain a approuvé une licence de trois mois pour NIS afin de donner aux propriétaires de la société le temps de chercher un acquéreur, a déclaré Dubravka Djedovic-Handanovic lors d'une émission télévisée en direct. La société et sa raffinerie de pétrole ne seront pas autorisées à fonctionner dans l'intervalle.

« Une approbation concernant les négociations de propriété a été reçue... jusqu'au 13 février », a-t-elle déclaré.

Les banques ont cessé de traiter les paiements de NIS, et l' oléoduc croate JANAF JANF.ZA a cessé de livrer du pétrole brut, les responsables estimant que la raffinerie ne pourra fonctionner que jusqu'au 25 novembre sans nouvelles livraisons de brut.

Les États-Unis souhaitent également que les propriétaires russes quittent entièrement la société. Belgrade pourrait également chercher à prendre le contrôle de NIS, a-t-elle déclaré.

« En tant que ministre de l'énergie, je pense que nous devons prendre des décisions difficiles, à savoir si nous devons reprendre la société et indemniser les propriétaires russes pour les dommages subis. Je sais que le président (Aleksandar) Vucic est contre », a-t-elle déclaré, ajoutant que le gouvernement discuterait d'une solution potentielle lors d'une session dimanche.

La société russe Gazprom Neft détient 44,9 % des parts de NIS et Gazprom 11,3 %. Le gouvernement serbe possède 29,9 % des actions, le reste appartenant à de petits actionnaires et à des employés.