 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 170,09
-0,76%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le ministre de l'énergie déclare que la société pétrolière serbe NIS, sanctionnée par les États-Unis, dispose de trois mois pour trouver un acquéreur
information fournie par Reuters 15/11/2025 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Gazprom Neft et Gazprom détiennent ensemble la majorité des parts de NIS

*

Les États-Unis donnent aux propriétaires de NIS trois mois pour chercher un acheteur, selon la ministre

*

Les opérations de NIS menacées par l'arrêt des paiements des banques

(Refonte, ajout de contexte pour clarifier, citations, détails, contexte)

La Serbie a obtenu une licence de trois mois de la part des États-Unis pour essayer de trouver un acquéreur pour sa compagnie pétrolière NIS, détenue par la Russie, qui fait l'objet de sanctions menaçant l'approvisionnement en carburant avant l'hiver, a déclaré samedi la ministre de l'énergie, Dubravka Djedovic-Handanovic.

La Serbiea déclaré cette semaine que les sociétés russes Gazprom Neft SIBN.MM et Gazprom GAZP.MM - qui détiennent ensemble une participation majoritaire de 56 % dans l'unique raffineur de pétrole du pays NIIS.BEL - avaient envoyé une demande à l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain (OFAC), indiquant qu'elles étaient prêtes à céder le contrôle de la société à une tierce partie.

L'OFAC a initialement imposé des sanctions au secteur pétrolier russe, y compris à Gazprom GAZP.MM , en janvier, mais pour NIS, elles ont été reportées à plusieurs reprises et sont finalement entrées en vigueur le 8 octobre.

Le département du Trésor américain a approuvé une licence de trois mois pour NIS afin de donner aux propriétaires de la société le temps de chercher un acquéreur, a déclaré Dubravka Djedovic-Handanovic lors d'une émission télévisée en direct. La société et sa raffinerie de pétrole ne seront pas autorisées à fonctionner dans l'intervalle.

« Une approbation concernant les négociations de propriété a été reçue... jusqu'au 13 février », a-t-elle déclaré.

Les banques ont cessé de traiter les paiements de NIS, et l' oléoduc croate JANAF JANF.ZA a cessé de livrer du pétrole brut, les responsables estimant que la raffinerie ne pourra fonctionner que jusqu'au 25 novembre sans nouvelles livraisons de brut.

Les États-Unis souhaitent également que les propriétaires russes quittent entièrement la société. Belgrade pourrait également chercher à prendre le contrôle de NIS, a-t-elle déclaré.

« En tant que ministre de l'énergie, je pense que nous devons prendre des décisions difficiles, à savoir si nous devons reprendre la société et indemniser les propriétaires russes pour les dommages subis. Je sais que le président (Aleksandar) Vucic est contre », a-t-elle déclaré, ajoutant que le gouvernement discuterait d'une solution potentielle lors d'une session dimanche.

La société russe Gazprom Neft détient 44,9 % des parts de NIS et Gazprom 11,3 %. Le gouvernement serbe possède 29,9 % des actions, le reste appartenant à de petits actionnaires et à des employés.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +1,26%
Pétrole Brent
64,25 USD Ice Europ +1,81%
Pétrole WTI
59,92 USD Ice Europ +1,80%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des représentants autochtones et militants de l'organisation Alianca Pela Volta Grande do Xingu manifestent pour demander au président Lula et aux délégués de la COP30 de protéger l'Amazonie, à Guajara Bay, à Belém, le 14 novembre 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    A Belem, militants et autochtones rassemblés pour le climat
    information fournie par AFP 15.11.2025 13:49 

    Des milliers de militants et d'indigènes se rassemblent samedi à Belem pour une grande marche afin de demander aux négociateurs de la COP30, réunis dans cette ville d'Amazonie brésilienne, d'écouter leurs revendications pour la défense du climat. Un ballon géant ... Lire la suite

  • COP30 : "j'ai une tête de lobbyiste ?" TotalEnergies présent à Belém
    COP30 : "j'ai une tête de lobbyiste ?" TotalEnergies présent à Belém
    information fournie par AFP Video 15.11.2025 12:38 

    Le PDG du géant français des hydrocarbures TotalEnergies, Patrick Pouyanné, s'est défendu vendredi d'être venu en "lobbyiste" à la COP30 au Brésil, expliquant qu'il n'avait aucune honte à participer à la Conférence sur le climat.

  • Le maire de Verdun, Samuel Hazard, lors d'une manifestation devant l'église Saint-Jean-Baptiste, à Verdun, dans la Meuse, le 15 novembre 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Verdun: messe à huis clos en hommage à Pétain
    information fournie par AFP 15.11.2025 11:52 

    L'hommage "au maréchal Pétain et à ses soldats" a démarré samedi à Verdun dans une église strictement réservée aux membres de l'association organisatrice, a indiqué le préfet de la Meuse, tandis qu'une centaine de manifestants protestaient devant le bâtiment religieux. ... Lire la suite

  • Colombie: le candidat Ivan Cepeda rencontre ses partisans à Bogota avant les élections de 2026
    Colombie: le candidat Ivan Cepeda rencontre ses partisans à Bogota avant les élections de 2026
    information fournie par AFP Video 15.11.2025 10:32 

    Le sénateur et candidat à la présidence du parti Pacte Historique, Ivan Cepeda, mène une marche à travers le centre de Bogota. Le parti du président colombien Gustavo Petro a choisi M. Cepeda comme son candidat pour les élections de 2026, nommant l'ennemi juré ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank