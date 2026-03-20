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Le ministre chinois du Commerce rencontre le directeur général d'Apple
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, a rencontré le directeur général d'Apple, Tim Cook, à Pékin vendredi, a indiqué le ministère.

"Nous apprécions beaucoup les incitations gouvernementales qui stimulent la consommation", a déclaré M. Cook à M. Wang, tout en soulignant l'importance du marché chinois pour Apple, selon une vidéo publiée par le ministère.

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