Le ministre chinois du Commerce rencontre le directeur général d'Apple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, a rencontré le directeur général d'Apple, Tim Cook, à Pékin vendredi, a indiqué le ministère.
"Nous apprécions beaucoup les incitations gouvernementales qui stimulent la consommation", a déclaré M. Cook à M. Wang, tout en soulignant l'importance du marché chinois pour Apple, selon une vidéo publiée par le ministère.
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