Le ministre chinois de l'industrie a rencontré des directeurs généraux de grands groupes internationaux, dont Apple, Qualcomm et VW, selon le ministère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministre chinois de l'industrie, Li Lecheng, a récemment rencontré les directeurs généraux d'Apple, de Qualcomm, de SK Hynix, de Volkswagen, de Mercedes-Benz et de Siemens qui se trouvaient à Pékin pour le Forum sur le développement de la Chine, a déclaré le ministère de l'industrie lundi.
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