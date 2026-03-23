Le ministre chinois de l'industrie a rencontré des directeurs généraux de grands groupes internationaux, dont Apple, Qualcomm et VW, selon le ministère

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Le ministre chinois de l'industrie, Li Lecheng, a récemment rencontré les directeurs généraux d'Apple, de Qualcomm, de SK Hynix, de Volkswagen, de Mercedes-Benz et de Siemens qui se trouvaient à Pékin pour le Forum sur le développement de la Chine, a déclaré le ministère de l'industrie lundi.