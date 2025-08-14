Le ministre canadien exhorte Air Canada et le syndicat à retourner à la table des négociations alors que la grève menace

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire du syndicat, de données FlightAware sur les annulations, d'un commentaire de United sur les bons de voyage) par Allison Lampert et David Ljunggren

La ministre canadienne de l'Emploi, Patty Hajdu, a exhorté jeudi Air Canada AC.TO et le syndicat représentant ses agents de bord àretourner à la table des négociations afin de parvenir à un accord qui permettrait d' éviter une grève prévue pour samedi. Un porte-parole du Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente les 10 000 agents de bord du transporteur, a déclaré que les négociateurs d'Air Canada n'ont pas repris les négociations et n'ont pas répondu à une proposition qu'ils ont faite plus tôt cette semaine. "Nous pensons que la compagnie veut que le gouvernement fédéral intervienne et la renfloue", a déclaré un porte-parole du SCFP à Reuters.

Le syndicat a ajouté qu'Air Canada était "complètement absente de la table de négociations depuis mardi soir, malgré la fermeture imminente."

Dans une déclaration, Mme Hajdu a également indiqué qu'Air Canada lui avait demandé de soumettre le différend à un arbitrage exécutoire.

Elle a ajouté qu'elle avait demandé au syndicat de répondre à cette demande. Le SCFP a déjà déclaré qu'il s'opposait à l'arbitrage obligatoire et qu'il souhaitait un règlement négocié.

Air Canada n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

La compagnie basée à Montréal a déclaré mercredi qu'elle annulerait les vols à partir de jeudi, alors que le plus grand transporteur du pays réduit ses services jusqu'à samedi.

Les données de FlightAware montrent qu'Air Canada n'a annulé que quatre vols jusqu'à jeudi matin.

Une grève frapperait le secteur touristique du pays au plus fort des voyages d'été. Air Canada et Air Canada Rouge transportent environ 130 000 clients par jour.

Air Canada est également le transporteur étranger qui offre le plus grand nombre de vols vers les États-Unis.

Le transporteur américain United Airlines UAL.O , un partenaire à code partagé d'Air Canada, a déclaré qu'il travaillait avec ses clients pour les amener à destination et qu'il avait émis une dispense de voyage pour les aider à gérer leurs plans de voyage.