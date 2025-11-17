Le ministre canadien du commerce annonce que la marine allemande va acheter un système canadien de gestion du combat d'une valeur d'un milliard de dollars canadiens

La marine allemande achètera le système de gestion de combat CMS 330 de Lockheed Martin Canada pour plus d'un milliard de dollars canadiens, a annoncé lundi le ministre canadien du commerce, Maninder Sidhu.

"La sélection du CMS 330 de Lockheed Martin Canada par la marine allemande témoigne de nos technologies de défense de classe mondiale et de la valeur des partenariats entre gouvernements", a déclaré Maninder Sidhu dans un communiqué.