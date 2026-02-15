Le ministre britannique Starmer cherche à renforcer les pouvoirs de régulation de l'accès en ligne

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, cherchera à obtenir des pouvoirs plus étendus pour réglementer l'accès à l'internet. Il a déclaré dimanche que ces pouvoirs étaient nécessaires pour protéger les enfants contre les risques numériques qui évoluent rapidement.

Le mois dernier, le gouvernement britannique a déclaré qu'il consulterait sur une interdiction des médias sociaux à l'australienne pour les enfants de moins de 16 ans. L'Espagne, la Grèce et la Slovénie ont depuis déclaré qu'elles prévoyaient des interdictions.

"La technologie évolue très rapidement et la loi doit suivre", a déclaré M. Starmer dans un communiqué.

Les nouveaux pouvoirs sont susceptibles d'entraîner une réduction de l'examen parlementaire des futures restrictions. Le bureau de M. Starmer a déclaré que cela était nécessaire pour qu'après l'examen, "nous puissions agir rapidement sur ses conclusions dans les mois qui suivent, plutôt que d'attendre des années pour une nouvelle législation primaire à chaque fois que la technologie évolue".

D'autres chatbots d'IA seront également couverts par une interdiction de créer des images sexualisées sans le consentement du sujet, après les mesures prises à l'encontre de Grok d'Elon Musk , a déclaré le gouvernement.

Ces mesures seront introduites sous la forme d'un amendement à la législation existante en matière de criminalité et de protection de l'enfance, en cours d'examen par le Parlement.

Bien qu'elles visent à protéger les enfants, ces mesures ont souvent des répercussions sur la vie privée des adultes et sur leur capacité à accéder aux services, et elles ont suscité des tensions avec les États-Unis au sujet des limites de la liberté d'expression et de la portée de la réglementation.

Des sites web tels que le site d'hébergement d'images Imgur, utilisé pour créer des mèmes et fournir des images à de nombreux forums de discussion en ligne, ont bloqué l'accès à tous les utilisateurs britanniques l'année dernière et leur ont donné des images vierges à la place, après avoir renforcé les règles de vérification de l'âge.

Certains grands sites pornographiques ont également bloqué l'accès des utilisateurs britanniques plutôt que de vérifier leur âge, ce qui, selon eux, constituait une atteinte à la vie privée et une source potentielle d'insécurité.

Toutefois, ces restrictions géographiques peuvent être contournées en utilisant des réseaux privés virtuels facilement disponibles, et le gouvernement britannique a déclaré que sa consultation sur la sécurité des enfants inclurait d'éventuelles restrictions d'âge pour les réseaux privés virtuels.