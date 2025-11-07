Le ministère indonésien des mines évalue l'incident mortel d'une coulée de boue à Grasberg (Freeport)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère indonésien de l'énergie et des ressources minérales évalue les incidents mortels survenus à la mine de cuivre et d'or de Grasberg, exploitée par Freeport Indonesia, a déclaré vendredi un vice-ministre.

L'évaluation vise à déterminer la cause de l'incident survenu en septembre et à déterminer s'il y a eu négligence ayant conduit à la catastrophe, a déclaré Yuliot Tanjung, ajoutant que Freeport serait autorisée à reprendre ses activités une fois que l'évaluation serait terminée et qu'elle serait jugée sûre.