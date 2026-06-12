Le ministère de la Justice estime que l'accord conclu entre Paramount et Warner ne porterait pas atteinte à la concurrence

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Le ministère américain de la Justice a annoncé vendredi que sa division concurrence avait achevé l'examen du projet d'acquisition de Warner Bros WBD.O par Paramount PSKY.O et conclu que celui-ci ne risquait pas de nuire à la concurrence ni aux consommateurs américains.