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Le ministère de la Justice estime que l'accord conclu entre Paramount et Warner ne porterait pas atteinte à la concurrence
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 23:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la Justice a annoncé vendredi que sa division concurrence avait achevé l'examen du projet d'acquisition de Warner Bros WBD.O par Paramount PSKY.O et conclu que celui-ci ne risquait pas de nuire à la concurrence ni aux consommateurs américains.

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