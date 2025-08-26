 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le ministère de la Justice enquête sur les services de gestion des prescriptions de UnitedHealth, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 21:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La division criminelle du ministère américain de la Justice s'intéresse aux services de gestion des prescriptions de UnitedHealth Group UNH.N ainsi qu'à la manière dont il rembourse ses propres médecins dans le cadre d'une enquête en cours sur les activités de la société, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Valeurs associées

UNITEDHEALTH GRO
300,350 USD NYSE -1,49%
