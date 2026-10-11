Le ministère de la Justice enquête sur les chaînes de télévision au sujet du boycott du "pool" de Trump

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(Ajoute des détails sur les affrontements entre l'administration Trump et les médias américains, et le contexte)

* L'enquête vise ABC, CBS, CNN, NBC et Fox News, selon le ministère de la Justice

* Cinq chaînes ont suspendu leur couverture de la Maison Blanche après le retrait de leurs accréditations le 19 septembre

* La Maison Blanche a rétabli les accréditations le 24 septembre, mais les problèmes d’accès ont persisté

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Le ministère américain de la Justice a déclaré samedi qu’il enquêtait pour déterminer si les chaînes de télévision avaient enfreint les lois fédérales antitrust en décidant de boycotter la couverture de la Maison Blanche, suite à sa décision de retirer les accréditations des journalistes de trois organes de presse, dont CNN.

Les chaînes faisant l’objet de l’enquête sont ABC, CBS, CNN, NBC et Fox News, a précisé le ministère de la Justice.

“Les boycotts collectifs entre concurrents commerciaux peuvent constituer une violation du Sherman Act”, a déclaré un porte-parole du ministère de la Justice.

“La division antitrust mène simplement une enquête pour déterminer si ces organes de presse ont enfreint les lois antitrust.”

Cette enquête est la dernière en date d’une série d’affrontements entre l’administration Trump et les grands organes de presse. Le président Donald Trump a qualifié à plusieurs reprises les médias traditionnels de "fake news" et se heurte fréquemment aux journalistes lors de ses rencontres avec la presse.

Cette action exerce également une pression juridique et potentiellement financière sur les médias pour qu’ils continuent à couvrir le président, même lorsqu’ils désapprouvent la manière dont la Maison Blanche les traite.

Les chaînes n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. C’est le New York Times qui a été le premier à faire état de cette enquête.

Cette enquête fait suite à plusieurs semaines de tensions entre la Maison Blanche et la presse.

ACCRÉDITATIONS RETIRÉES EN SEPTEMBRE

Le 19 septembre, la Maison Blanche a interdit l’accès à ses locaux aux journalistes de CNN, Politico et MS NOW, en révoquant leurs accréditations. La Maison Blanche a déclaré que la couverture médiatique du président était un "privilège – et non un droit". Les médias concernés ont poursuivi l’administration en justice, alléguant que ces exclusions violaient le premier amendement et que la Maison Blanche exerçait des représailles en raison de leur couverture médiatique.

CNN fait partie des cinq organes de presse — aux côtés d’ABC, CBS, Fox News et NBC — qui composent le pool télévisé principal de la Maison Blanche. Ils se partagent les coûts liés à la couverture du président, organisent la couverture à tour de rôle et diffusent les images aux médias à travers tout le pays.

Les cinq chaînes de télévision qui couvrent la Maison Blanche, y compris Fox News, ont suspendu leur couverture par solidarité et ont refusé d’assurer une couverture de remplacement.

La Maison Blanche a rétabli les accréditations le 24 septembre après que le juge fédéral Timothy Kelly eut estimé que cette interdiction était probablement inconstitutionnelle et ordonné à l’administration de "restituer, rétablir et restaurer immédiatement" leur accès. Toutefois, les différends concernant l’accès à certains événements présidentiels spécifiques et les affectations au sein du pool ont persisté par la suite.