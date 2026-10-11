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Le ministère de la Justice enquête sur les chaînes de télévision au sujet de la couverture collective du président Trump, selon le New York Times
information fournie par Reuters 11/10/2026 à 01:05

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la Justice mène une enquête sur les chaînes de télévision concernant la couverture collective du président Donald Trump, a rapporté samedi le New York Times, citant six personnes au courant de cette enquête.

Selon le journal, les chaînes visées par l'enquête sont ABC, CBS, CNN, NBC et Fox News.

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