Le ministère de la Justice enquête sur les chaînes de télévision au sujet de la couverture collective du président Trump, selon le New York Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministère américain de la Justice mène une enquête sur les chaînes de télévision concernant la couverture collective du président Donald Trump, a rapporté samedi le New York Times, citant six personnes au courant de cette enquête.
Selon le journal, les chaînes visées par l'enquête sont ABC, CBS, CNN, NBC et Fox News.
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