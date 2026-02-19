Le ministère de la Justice des États-Unis enquête sur l'impact de la vente prévue par Warner Bros sur les cinémas, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la Justice a convoqué certaines des principales chaînes de cinémas du pays pour des conversations privées sur l'impact potentiel d'une vente de Warner Bros Discovery, a rapporté Bloomberg News mercredi.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante. Warner Bros Discovery WBD.O et leministère de la Justice n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les avocats du gouvernement cherchent à savoir quel serait l'impact d'une vente sur le public des salles de cinéma et si elle pourrait se traduire par une diminution du nombre de films sortis dans les salles, a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec l'affaire.

Cette nouvelle intervientalors que Warner Bros a rejeté mardi la dernière offre hostile de Paramount Skydance PSKY.O à 30 dollars par action, mais a donné au studio hollywoodien rival un délai de sept jours pour soumettre une "meilleure et dernière" offre pour compléter l'accord existant avec Netflix.

Paramount a pris acte de l'offre de sept jours , mais a qualifié les actions du conseil d'administration de Warner Bros d'"inhabituelles".

La société mère CBS a déclaré qu'elle continuerait à faire avancer l'offre, qu'elle s'opposerait à la fusion "inférieure" avec Netflix et qu'elle prévoyait toujours de nommer des administrateurs lors de la prochaine assemblée annuelle de Warner Bros.

Warner Bros procédera à un vote sur l'offre de Netflix concernant les activités de streaming et de studio le 20 mars.

La fusion, si elle est approuvée, interviendra après que Warner Bros aura scindé ses activités de câblodistribution Discovery Global, qui comprennent CNN, TLC, Food Network et HGTV, en une société distincte cotée en bourse.

Le rapport de Bloomberg indique que le cinéaste James Cameron, qui a réalisé le film "Titanic" de Paramount, a publiquement approuvé le rachat de Warner Bros par la société en novembre et a déclaré qu'une vente à Netflix serait "un désastre" pour l'industrie cinématographique.