Le ministère de la justice des États-Unis demande à Aetna de payer 117,7 millions de dollars pour répondre aux allégations de la loi sur les fausses déclarations (False Claims Act)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la Justice a déclaré mercredi que CVS Health's CVS.N Aetna a accepté de payer 117,7 millions de dollars pour résoudre les allégations de violation de la loi sur les fausses déclarations (False Claims Act).