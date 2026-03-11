 Aller au contenu principal
Le ministère de la justice des États-Unis demande à Aetna de payer 117,7 millions de dollars pour répondre aux allégations de la loi sur les fausses déclarations (False Claims Act)
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 16:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la Justice a déclaré mercredi que CVS Health's CVS.N Aetna a accepté de payer 117,7 millions de dollars pour résoudre les allégations de violation de la loi sur les fausses déclarations (False Claims Act).

