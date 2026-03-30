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Le ministère américain du Travail publie des lignes directrices sur les actifs privés dans le cadre des régimes 401k
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails tout au long du texte)

Le ministère du Travail des États-Unis a publié lundi une proposition de nouvelles règles très attendues visant à clarifier la manière dont les fiduciaires peuvent ajouter des actifs alternatifs allant du capital-investissement aux cryptocurrencies aux plans de retraite 401(k).

La mesure, qui vise à atténuer les obstacles de longue date à l'incorporation de ces actifs moins liquides et moins transparents dans les pécules de retraite américains, fait suite à un décret du président Donald Trump l'été dernier et pourrait ouvrir la voie aux sociétés de gestion d'actifs alternatifs pour exploiter une nouvelle source de capital importante et potentiellement lucrative.

Les orientations précisent comment les fiduciaires, qui ont l'obligation fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt des participants aux régimes de retraite, comme le prévoit la loi sur la sécurité des revenus de retraite des employés (Employee Retirement Income Security Act) (ERISA), peuvent incorporer ces actifs.

En vertu de la règle proposée, les fiduciaires, lorsqu'ils choisissent des alternatives, doivent prendre en compte des facteurs tels que la performance, les frais, la liquidité et l'évaluation.

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