Le ministère américain du travail propose une règle visant à accroître la transparence des frais de gestion des prestations pharmaceutiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration de la sécurité des avantages sociaux des employés du ministère du Travail des États-Unis a publié jeudi une proposition de règle visant à accroître la transparence autour des frais et de la rémunération perçus par les gestionnaires de prestations pharmaceutiques.

Cette mesure, qui fait suite à une directive du décret du président Donald Trump sur la baisse des prix des médicaments , vise à clarifier les pratiques commerciales des PBM qui affectent les régimes de santé parrainés par l'employeur et couvrant des millions d'Américains.

Les PBM - y compris les unités de CVS Health CVS.N , Cigna

CI.N et UnitedHealth UNH.N - négocient les prix des médicaments et gèrent les formulaires pour les régimes de santé, mais ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part des fonctionnaires américains sur les pratiques commerciales et le manque de transparence.

Le ministère a déclaré que les PBM ne divulguent souvent pas l'ensemble des paiements qu'ils reçoivent, ce qui empêche les fiduciaires des régimes d'évaluer si la rémunération est raisonnable.

"Cette mesure permettra aux employeurs de connaître l'étendue des frais facturés par les gestionnaires de prestations pharmaceutiques, ce qui leur permettra de négocier un meilleur accord pour eux-mêmes et pour les travailleurs américains", a déclaré le secrétaire adjoint Keith Sonderling.

La proposition de règlement exigerait des PBM qu'ils divulguent les remises et autres paiements des fabricants de médicaments, les compensations perçues lorsque les régimes paient un médicament plus cher que ce qui est remboursé aux pharmacies, et les fonds récupérés auprès des pharmacies.

Les fiduciaires seraient également habilités à vérifier les informations fournies par les PBM et bénéficieraient de protections supplémentaires en cas de non-respect des règles par les PBM, a indiqué le ministère.