Le ministère américain de la Justice soutient le projet de révocation de l'immunité antitrust de Delta-Aeroméxico

Le ministère américain de la Justice a soutenu lundi la proposition du ministère des Transports de révoquer l'immunité antitrust de la coentreprise entre Delta Air Lines DAL.N et Grupo Aeroméxico, qui permet aux deux transporteurs de coordonner leurs décisions en matière de programmation, de tarification et de capacité pour les vols entre les États-Unis et le Mexique.

Dans une déclaration, le ministère de la Justice a soutenu la position du DoT, arguant que l'alliance pourrait étouffer la concurrence.

"La concurrence est particulièrement précieuse dans le secteur aérien. Elle permet de faire baisser les prix, d'améliorer la qualité et d'offrir davantage de services aux consommateurs."

L'alliance a obtenu l'immunité antitrust en 2016, ce qui lui a permis d'aller au-delà du partage de codes standard en vendant des sièges sur les vols des autres compagnies.

Cependant, en janvier, le DoT a déclaré qu'il ne prévoyait pas de renouveler l'immunité antitrust après que le gouvernement mexicain a mis en œuvre des changements concernant les créneaux aéroportuaires et les opérations à l'aéroport principal de Mexico.

Delta et Aeroméxico n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.