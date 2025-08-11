 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 820,48
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le ministère américain de la Justice soutient le projet de révocation de l'immunité antitrust de Delta-Aeroméxico
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 22:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la Justice a soutenu lundi la proposition du ministère des Transports de révoquer l'immunité antitrust de la coentreprise entre Delta Air Lines DAL.N et Grupo Aeroméxico, qui permet aux deux transporteurs de coordonner leurs décisions en matière de programmation, de tarification et de capacité pour les vols entre les États-Unis et le Mexique.

Dans une déclaration, le ministère de la Justice a soutenu la position du DoT, arguant que l'alliance pourrait étouffer la concurrence.

"La concurrence est particulièrement précieuse dans le secteur aérien. Elle permet de faire baisser les prix, d'améliorer la qualité et d'offrir davantage de services aux consommateurs."

L'alliance a obtenu l'immunité antitrust en 2016, ce qui lui a permis d'aller au-delà du partage de codes standard en vendant des sièges sur les vols des autres compagnies.

Cependant, en janvier, le DoT a déclaré qu'il ne prévoyait pas de renouveler l'immunité antitrust après que le gouvernement mexicain a mis en œuvre des changements concernant les créneaux aéroportuaires et les opérations à l'aéroport principal de Mexico.

Delta et Aeroméxico n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Valeurs associées

DELTA AIR LINES
53,530 USD NYSE -0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank