Le ministère américain de la justice ouvre une enquête sur la faillite de First Brands, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification des sources d'information, ajout de détails et d'informations générales) par Anirban Sen et Prakhar Srivastava

Le ministère américain de la Justice a lancé une enquête sur la faillite du fabricant de pièces automobiles First Brands Group, a déclaré jeudi à Reuters une personne au fait du dossier.

Le ministère de la Justice enquête sur la société et ses relations avec les créanciers, et a envoyé une demande d'enquête à First Brands, a déclaré cette personne.

L'enquête n'en est qu'à ses débuts, a précisé la source, ajoutant qu'il est courant que les procureurs américains s'intéressent aux entreprises qui annoncent publiquement des pertes affectant un grand nombre d'investisseurs.

Aucune preuve de malversation n'a été établie jusqu'à présent, a ajouté la source.

Il n'y a aucune garantie que l'enquête aboutisse à une véritable investigation qui déboucherait sur des poursuites contre la société.

Le Financial Times a été le premier à signaler, plus tôt dans la journée de jeudi, que le ministère de la justice enquêtait sur First Brands.

First Brands, qui fabrique des filtres, des freins et des systèmes d'éclairage pour l'industrie automobile, s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites le mois dernier, après que ses prêteurs ont commencé à enquêter sur des irrégularités dans les rapports financiers de l'entreprise. Selon les documents du tribunal, le passif total de la société s'élève à 11,6 milliards de dollars.

Le fabricant de pièces automobiles a nommé séparément un comité spécial composé d'administrateurs indépendants pour enquêter sur ses accords de financement hors bilan et pour déterminer si ses factures ont été prises en compte plusieurs fois.

Le ministère de la justice n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, tandis que First Brands s'est refusé à tout commentaire.

Les problèmes financiers de First Brands et la récente faillite du prêteur à risque Tricolor Holdings ont ébranlé les investisseurs en dette et alimenté les craintes d'un stress plus large sur les marchés de la dette des entreprises, selon les détenteurs d'obligations et les experts en faillite.

Parmi les sociétés financières exposées à First Brands figurent Jefferies JEF.N , qui a révélé une exposition de 715 millions de dollars par l'intermédiaire de Leucadia Asset Management, et UBS UBSG.S , qui évalue une exposition de plus de 500 millions de dollars liée à la société.