Le ministère américain de la justice ouvre une enquête sur First Brands, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la Justice a lancé une enquête sur la faillite du fabricant de pièces automobiles First Brands Group, a rapporté le Financial Times jeudi, citant des personnes familières avec l'affaire.