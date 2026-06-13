Le ministère américain de la Justice donne son feu vert à l'acquisition de Warner Bros par Paramount

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* L'accord devait être approuvé par le ministère américain de la Justice

* La Californie et d'autres États se préparent à intenter une action en justice pour bloquer l'accord

* Paramount a déclaré que l'acquisition de Warner Bros ne posait aucun problème en matière de concurrence

par Dawn Chmielewski et Jody Godoy

La division de la concurrence du ministère américain de la Justice a déclaré avoir approuvé le projet d'acquisition de Warner Bros. Discovery WBD.O par Paramount Skydance Corp PSKY.O , d'un montant de 110 milliards de dollars, estimant qu'il était peu probable que cette opération nuise à la concurrence ou aux consommateurs.

Le ministère de la Justice a indiqué avoir passé huit mois à évaluer l'impact de cette transaction sur les services de streaming vidéo, la télévision traditionnelle et l'industrie cinématographique, en tenant compte des avis de l'ensemble du secteur du divertissement. "Le dossier d'enquête exhaustif examiné par la Division suggère que l'impact de la transaction sera d'accroître la concurrence au sein de l'écosystème des médias et du divertissement, avec des avantages pour les consommateurs et les travailleurs américains", a écrit le ministère de la Justice dans un communiqué publié vendredi.

Le père du directeur général de Paramount, David Ellison, le milliardaire et cofondateur d'Oracle Larry Ellison, a noué des liens avec le président Donald Trump , et la société a embauché d'anciens collaborateurs de Trump.

Le procureur général adjoint Omeed Assefi avait déclaré que la politique n'influencerait "absolument pas" l'examen de la transaction par le ministère de la Justice.

CONCURRENCE POUR LES AUDIENCES, LES TALENTS ET LES INVESTISSEMENTS Paramount a publié un communiqué remerciant le ministère de la Justice pour son examen de la transaction, qui, selon la société, lui permettrait d’être plus compétitive dans un secteur caractérisé par une lutte acharnée pour les audiences, les talents, la technologie et les investissements.

"Nous restons déterminés à mener à bien cette transaction dès que possible et à en faire profiter les consommateurs, les créateurs et l'industrie du divertissement dans son ensemble", a déclaré Paramount. La Commission fédérale des communications n'a pas encore approuvé une requête visant à autoriser des intérêts étrangers, notamment des fonds souverains du Golfe, à détenir jusqu'à 100 % de la dette dans le cadre de l'opération proposée de 110 milliards de dollars.

Des sénateurs démocrates ont fait part de leurs inquiétudes concernant la participation de fonds souverains du Moyen-Orient et d’entreprises chinoises à cette transaction. Ils ont souligné qu’elle impliquait des fonds souverains d’Arabie saoudite, du Qatar et d’Abou Dhabi investissant dans une société qui contrôlerait les chaînes CBS, ainsi que de grandes chaînes d’information câblées, dont CNN. Ils ont également cité des informations parues dans la presse selon lesquelles la société chinoise Tencent pourrait participer à l’opération.

La famille de David Ellison, directeur général de Paramount, continuera de contrôler les actions avec droit de vote. Paramount a déclaré jeudi dans un document déposé ( ) que les "nouveaux investisseurs étrangers, qui ne recevront que des actions sans droit de vote, n'auront aucune capacité à influencer les décisions éditoriales de la société". Le ministère américain de la Justice a déclaré avoir examiné plus de 2 millions de documents provenant de 80 sources afin d'évaluer l'impact de l'opération sur divers segments de l'industrie du divertissement.

Il a conclu que la fusion de Paramount+ et HBO Max créerait une alternative plus solide aux grands services de streaming et renforcerait la concurrence d'une manière qui profiterait aux consommateurs.

Selon le DOJ, l'accord ne devrait pas nuire au secteur de la télévision traditionnelle, où la concurrence est vive pour la diffusion en direct d'événements sportifs, d'actualités et de commentaires politiques.

Le secteur de la distribution en salles connaît également une concurrence plus intense, car Paramount et Warner Bros sont en concurrence non seulement avec leurs rivaux hollywoodiens traditionnels, mais aussi avec des studios indépendants plus petits tels que A24 et des nouveaux venus comme Apple et Netflix, qui ont manifesté un intérêt continu pour les sorties en salles, a écrit le DOJ.

Depuis l'annonce de l'accord, la production cinématographique a augmenté, a-t-il constaté. Le DOJ a rejeté les comparaisons avec la fusion de 71 milliards de dollars entre Walt Disney DIS.O et Twenty-First Century Fox, conclue en 2019, un an avant que la pandémie de COVID-19 ne provoque des changements radicaux dans les habitudes de consommation du public. Disney a considérablement augmenté ses dépenses en matière de contenu au cours des années qui ont suivi, a constaté le DOJ.

Cependant, plusieurs acteurs, réalisateurs, scénaristes et producteurs hollywoodiens ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la fusion entraînerait une réduction des emplois et une moindre diversité narrative.

La Californie, New York et d'autres États américains préparent une action en justice pour bloquer l'opération, ont déclaré la semaine dernière à Reuters des sources proches du dossier.

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a publié sur X que la fusion proposée entre Warner Bros et Paramount "fait toujours l'objet d'une enquête de la part de mon bureau".