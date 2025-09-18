Le ministère américain de la Justice déclare que Bank of America Securities a résolu une enquête criminelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des détails de l'enquête au paragraphe 5 et du contexte au paragraphe 4)

Le ministère américain de la Justice a déclaré jeudi que Bank of America Securities avait résolu une enquête criminelle concernant deux anciens employés, qui auraient passé des ordres fictifs pour tenter d'influencer le marché des bons du Trésor américain.

Le spoofing consiste à placer des ordres que les traders ont l'intention d'annuler, dans l'espoir de créer un faux sentiment d'activité sur le marché qui fait évoluer les prix dans une direction qu'ils favorisent, et d'induire des transactions que d'autres traders n'auraient pas faites autrement.

"Dans le cadre de la résolution, le ministère de la Justice a refusé de poursuivre BoAS, et BoAS dégagera environ 1,96 million de dollars et contribuera à hauteur d'environ 3,6 millions de dollars à un fonds d'indemnisation des victimes qu'il établira et administrera", a déclaré le ministère.

En 2023, Bank of America BAC.N a été condamnée à une amende de 24 millions de dollars par la Financial Industry Regulatory Authority pour la même affaire .

L'enquête du ministère de la Justice a trouvé des preuves qu'entre novembre 2014 et avril 2020, deux traders de BofA Securities se sont engagés dans un stratagème visant à manipuler le marché à terme des bons du Trésor américain en entrant des ordres frauduleux, a-t-il déclaré jeudi.

Collectivement, ces deux anciens employés ont saisi plus de 1.000 ordres suspectés d'être frauduleux au cours de la période concernée, a indiqué la banque.

La banque n'a pas souhaité faire de commentaires.