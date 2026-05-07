Le ministère américain de la Justice conclut un accord dans l'affaire Agri Stats concernant la fixation des prix de la viande

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Le ministère de la Justice et six États ont conclu un accord dans le cadre deleur procèscivil

contre la société de données Agri Stats, a déclaré jeudi le procureur général par intérim des États-Unis , Todd Blanche, ajoutant que cette décision permettrait de faire baisser les prix de la viande pour les consommateurs.

En septembre 2023, le ministère de la Justice avait accusé Agri Stats, société basée dans l'Indiana, d'avoir, par le biais de ses rapports hebdomadaires sur les prix et les ventes de viande, favorisé des pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs du poulet, du porc et de la dinde. L'affaire devait être jugée ce mois-ci.

Agri Stats avait auparavant qualifié ces allégations d'infondées et affirmé que ses services contribuaient à faire baisser les prix.Agri Stats n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Cette affaire souligne l'importance croissanteaccordée par l'administrationTrump à l'accessibilité financière, alors que les Américains sont de plus en plus mécontents de la manière dont le président Donald Trump a géré la hausse du coût de la vie.

M. Blanche avait précédemment déclaré que le modèle économique d'Agri Stats permettait le partage d'informations confidentielles entre producteurs de viande uniquement, « plaçant les acheteurs de viande – tels que les supermarchés et les restaurants – dans une situation de désavantage concurrentiel ».

L'accord « oblige Agri Stats à mettre ses rapports à la disposition de tous les acheteurs et vendeurs afin de garantir que chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement alimentaire opère sur un pied d'égalité. Cet accord signifie que les prix de la viande baisseront pour les consommateurs »,a-t-ildéclaré jeudi sur X.

Aucun document relatif à l’accord n’a été immédiatement rendu public.

En janvier, Agri Stats a accepté de régler un recours collectif fédéral pour violation des lois de la concurrence, dans lequel il était accusé d’avoir conspiré avec les principaux transformateurs de viande rouge pour faire baisser les salaires des travailleurs américains dans les usines à travers le pays.

En janvier, Agri Stats a déclaré qu’elle modifierait à l’avenir la manière dont elle communique certaines données relatives à la main-d’œuvre.

En octobre, Agri Stats avait par ailleurs accepté de régler un procès en matière d'antitrust devant un tribunal fédéral du Maryland, dans lequel il était accusé d’avoir conspiré avec de grands transformateurs de volaille pour maintenir artificiellement bas les salaires des travailleurs.