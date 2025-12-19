Le ministère américain de l'énergie signe des accords de collaboration en matière d'IA avec des entreprises de haute technologie pour la mission Genesis

(Ajoute des détails aux paragraphes 4-8)

Le ministère américain de l'énergie a annoncé jeudi avoir signé des accords avec 24 organisations, dont des géants de la technologie tels que Microsoft MSFT.O , Google GOOGL.O et Nvidia NVDA.O , pour faire avancer la mission Genesis.

Cette mission est un programme national visant à utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer la recherche scientifique et renforcer les capacités des États-Unis en matière d'énergie et de sécurité.

Le ministère a déclaré que le programme était conçu pour stimuler la productivité scientifique et réduire la dépendance à l'égard des technologies étrangères.

Parmi les participants figurent les principaux fournisseurs de cloud et de puces tels que AWS, Oracle ORCL.N , IBM IBM.N , Intel INTC.O , AMD AMD.O et Hewlett Packard Enterprise

HPE.N , ainsi que les spécialistes de l'IA OpenAI, Anthropic et xAI.

Nvidia fournira des plateformes de calcul accéléré et des modèles d'IA pour les simulations scientifiques, tandis que Microsoft et Google contribueront à l'infrastructure en nuage et aux outils d'IA pour soutenir la recherche à grande échelle.

Oracle devrait contribuer à la construction de systèmes de calcul à haute performance, et Palantir PLTR.O offrira des capacités d'intégration et d'analyse des données. Les startups Cerebras et Groq fourniront des puces d'IA avancées optimisées pour les charges de travail scientifiques.

OpenAI a signé un protocole d'accord dans le cadre de son initiative "OpenAI for Science", déployant des modèles d'IA d'avant-garde dans les environnements de recherche des laboratoires nationaux et fournissant ses outils et flux de travail aux scientifiques du ministère de l'énergie.

Anthropic fournira ses modèles Claude et mettra à la disposition du DOE une équipe d'ingénieurs spécialisés dans le développement d'agents d'IA, de protocoles de contexte de modèle (MCP) et de "compétences" Claude spécialisées pour les laboratoires nationaux.

Les partenariats se concentreront sur les modèles d'IA pour des applications allant de l'énergie nucléaire et de l'informatique quantique à la robotique et à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

La mission Genesis s'appuie sur des collaborations antérieures entre le ministère de l'énergie et l'industrie en plein essor pour déployer des systèmes de calcul à haute performance dans les laboratoires nationaux d'Argonne et de Los Alamos.

Le ministère a déclaré qu'il s'attendait à ce que cet effort accélère considérablement la découverte scientifique, car il prévoit d'étendre les partenariats avec les universités et les organisations à but non lucratif.