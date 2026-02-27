 Aller au contenu principal
Le mineur de terres rares MP Materials progresse après avoir enregistré des bénéfices au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 12:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions du mineur de terres rares MP Materials MP.N augmentent de 1% à 60,70 $ prémarché

** Dans les résultats publiés jeudi en fin de journée, MP a enregistré un bénéfice au quatrième trimestre , dépassant les attentes des analystes, grâce à l'accord de soutien des prix conclu avec le gouvernement américain et aux ventes de matériaux magnétiques

** MP a enregistré un bénéfice net de 9,4 millions de dollars, soit 5 cents par action, contre une perte nette de 22,3 millions de dollars, soit 14 cents par action, au cours de la même période de l'année précédente

** MP construira également une deuxième usine d'aimants dans le cadre de son accord avec le ministère américain de la Défense pour la fabrication de 10 000 tonnes métriques d'aimants par an

** MP en hausse de 18,76% depuis le début de l'année

