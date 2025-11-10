 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 911,76
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le mineur de bitcoins CleanSpark glisse sur l'offre prévue d'obligations convertibles d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 22:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre -

** Les actions de CleanSpark CLSK.O ont baissé de 4,7 % à 14,33 $

dans des échanges prolongés, alors que l'entreprise cherche à lever des capitaux

** La société CLSK, basée au Nevada, annonce une offre privée () d'obligations convertibles à 0 % d'un montant de 1 milliard de dollars (CBs) à échéance 2032

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour développer son portefeuille d'énergie et de terrains, développer l'infrastructure des centres de données, rembourser les soldes de la ligne de crédit adossée à des bitcoin s, entre autres objectifs

** Elle a également l'intention d'utiliser jusqu'à 400 millions de dollars du produit pour racheter des actions aux investisseurs des OC

** CLSK a une capitalisation boursière d'environ 4,2 milliards de dollars

** Les actions de CLSK ont terminé lundi en baisse de 3,5 % à 15,03 $, en hausse de 63 % depuis le début de l'année

** Sur 13 analystes couvrant CLSK, la répartition des recommandations est de 11 "achat fort" ou "achat", 2 "maintien"; le PT médian est de 25 $, selon les données de LSEG

Devises
Obligations

Valeurs associées

BTC/USD
105 688,5557 USD CryptoCompare +4,30%
CLEANSPARK
15,0300 USD NASDAQ -3,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank