Le mineur de bitcoins CleanSpark glisse sur l'offre prévue d'obligations convertibles d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre -

** Les actions de CleanSpark CLSK.O ont baissé de 4,7 % à 14,33 $

dans des échanges prolongés, alors que l'entreprise cherche à lever des capitaux

** La société CLSK, basée au Nevada, annonce une offre privée () d'obligations convertibles à 0 % d'un montant de 1 milliard de dollars (CBs) à échéance 2032

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour développer son portefeuille d'énergie et de terrains, développer l'infrastructure des centres de données, rembourser les soldes de la ligne de crédit adossée à des bitcoin s, entre autres objectifs

** Elle a également l'intention d'utiliser jusqu'à 400 millions de dollars du produit pour racheter des actions aux investisseurs des OC

** CLSK a une capitalisation boursière d'environ 4,2 milliards de dollars

** Les actions de CLSK ont terminé lundi en baisse de 3,5 % à 15,03 $, en hausse de 63 % depuis le début de l'année

** Sur 13 analystes couvrant CLSK, la répartition des recommandations est de 11 "achat fort" ou "achat", 2 "maintien"; le PT médian est de 25 $, selon les données de LSEG